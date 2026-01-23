Hakkari-Van kara yolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanırken, onlarca araç ise mahsur kaldı.Kara yolu üzerindeki 1. ve 2. tünel yakınlarında yola iki ayrı noktadan çığ düştü.

ÇOK SAYIDA ARAÇ MAHSUR KALDI

Çığın düşmesi sonucu, yolun her iki yakasında çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen çığlar, kara yolunu tamamen kapatırken, sürücüler ve yolcular ise yolun açılmasını bekliyor.

BÖLGEYE İŞ MAKİNELERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından karayolları ekipleri hızla harekete geçti. Karayolları yetkilileri, çığ düşen bölgeye iş makinelerinin sevk edildiğini ve yolu ulaşıma açmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ekiplerin, hava ve arazi şartlarına rağmen güvenli şekilde çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

GÜZERGAHIN KULLANILMAMASI KONUSUNDA UYARDI

Yetkililer, sürücüleri ikinci bir duyuruya kadar güzergâhı kullanmamaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyardı.