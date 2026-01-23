Habertürk
        Son dakika: Hakkari Van kara yolunda meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle ulaşım durdu

        Hakkari Van kara yolunda meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle ulaşım durdu

        Hakkari-Van kara yolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanırken, onlarca araç ise mahsur kaldı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:52 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:58
        Hakkari-Van kara yolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanırken, onlarca araç ise mahsur kaldı.Kara yolu üzerindeki 1. ve 2. tünel yakınlarında yola iki ayrı noktadan çığ düştü.

        ÇOK SAYIDA ARAÇ MAHSUR KALDI

        Çığın düşmesi sonucu, yolun her iki yakasında çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen çığlar, kara yolunu tamamen kapatırken, sürücüler ve yolcular ise yolun açılmasını bekliyor.

        BÖLGEYE İŞ MAKİNELERİ SEVK EDİLDİ

        Olayın ardından karayolları ekipleri hızla harekete geçti. Karayolları yetkilileri, çığ düşen bölgeye iş makinelerinin sevk edildiğini ve yolu ulaşıma açmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ekiplerin, hava ve arazi şartlarına rağmen güvenli şekilde çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

        GÜZERGAHIN KULLANILMAMASI KONUSUNDA UYARDI

        Yetkililer, sürücüleri ikinci bir duyuruya kadar güzergâhı kullanmamaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyardı.

        Dev kayalar evi yerle bir etti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişilik aile, saniyelerle ölümden kurtuldu. (İHA)

