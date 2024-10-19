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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Hakurk ve Metina'da PKK'lı 11 terörist etkisiz hale getirildi

        Hakurk ve Metina'da PKK'lı 11 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:37
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        Hakurk ve Metina'da 11 terörist etkisiz
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        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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