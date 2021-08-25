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Haberler Gündem SON DAKİKA! Halk otobüsünün freni boşaldı! 7 araca çarptı
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Halk otobüsünün freni boşaldı! 7 araca çarptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde servise bakım için bırakılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün deneme sürüşü sırasında frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan otobüs park halindeki 7 araca çarparak durabildi

SON DAKİKA! Halk otobüsünün freni boşaldı! 7 araca çarptı
İHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yeni sanayi sitesi içerisinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Çorlu ilçesinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan 59 EG 866 plakalı halk otobüsü önceki gün arızası nedeniyle servise bırakıldı.

Aracı test etmek için sanayi sitesi içerisinde sürüşe çıkan görevlinin idaresindeki araç ilk bilgilere göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Park halindeki 7 ayrı araca çarpan otobüs park halindeki bir dorseye çarparak durdu.


Araçların hurda yığınına döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Demetleme Büro Amirliği ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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