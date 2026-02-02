Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Hatay'da konakladığı çadıra dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü

        Hatay'da, dağlık alanda sondaj çalışması yapan firmanın bekçisi Ubeyd Dinçbaş'ın konakladığı çadıra dağdan düşen kaya parçası isabet etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dinçbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:06 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çadıra düşen kaya işçiyi öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'ın Hassa ilçesinde, içinde konakladığı çadıra dağdan düşen kaya parçası isabet eden işçi yaşamını yitirdi.

        ÇADIRA KAYA PARÇASI DÜŞTÜ

        AA'daki habere göre olay; Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana geldi. Zeytinoba Mahallesi'ndeki dağlık alanda sondaj çalışması yapan firmanın bekçisi Ubeyd Dinçbaş'ın konakladığı çadıra kaya parçası isabet etti.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Dinçbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Dinçbaş'ın cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de başladı

        Bu yıl Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası sırlama yarışlarıyla başladı. (İHA)

        #Hatay
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!