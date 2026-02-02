Hatay'da konakladığı çadıra dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü
Hatay'da, dağlık alanda sondaj çalışması yapan firmanın bekçisi Ubeyd Dinçbaş'ın konakladığı çadıra dağdan düşen kaya parçası isabet etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dinçbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi
Hatay'ın Hassa ilçesinde, içinde konakladığı çadıra dağdan düşen kaya parçası isabet eden işçi yaşamını yitirdi.
ÇADIRA KAYA PARÇASI DÜŞTÜ
AA'daki habere göre olay; Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana geldi. Zeytinoba Mahallesi'ndeki dağlık alanda sondaj çalışması yapan firmanın bekçisi Ubeyd Dinçbaş'ın konakladığı çadıra kaya parçası isabet etti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Dinçbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Dinçbaş'ın cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.