Hatay'da zeytinyağı tenekeleri içinden 100 bin uyuşturucu hap çıktı
Hatay'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, zeytinyağı tenekeleri içine gizlenmiş 100 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında durdurulan araç içerisindeki zeytinyağı tenekeleri içerisinden 100 bin adet uyuşturucu hap çıktı.
ZEYTİNYAĞI TENEKESİNE GİZLEMİŞLER
İHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırıkhan ilçesinde bir araç durduruldu. Durdurulan araçta; Narko Köpek eşliğinde yapılan aramada, zeytinyağı tenekeleri içerisinde gizlenmiş halde toplam 15 kilo 772 gram ağırlığında Captagon hap bulundu.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili olarak K.K. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.