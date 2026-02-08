Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında durdurulan araç içerisindeki zeytinyağı tenekeleri içerisinden 100 bin adet uyuşturucu hap çıktı.

ZEYTİNYAĞI TENEKESİNE GİZLEMİŞLER

İHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırıkhan ilçesinde bir araç durduruldu. Durdurulan araçta; Narko Köpek eşliğinde yapılan aramada, zeytinyağı tenekeleri içerisinde gizlenmiş halde toplam 15 kilo 772 gram ağırlığında Captagon hap bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak K.K. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.