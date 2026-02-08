Habertürk
        Hatay'da zeytinyağı tenekeleri içinden 100 bin uyuşturucu hap çıktı

        Hatay'da zeytinyağı tenekeleri içinden 100 bin uyuşturucu hap çıktı

        Hatay'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, zeytinyağı tenekeleri içine gizlenmiş 100 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 09:20 Güncelleme: 08.02.2026 - 09:20
        Zeytinyağı tenekelerinden uyuşturucu çıktı
        Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında durdurulan araç içerisindeki zeytinyağı tenekeleri içerisinden 100 bin adet uyuşturucu hap çıktı.

        ZEYTİNYAĞI TENEKESİNE GİZLEMİŞLER

        İHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırıkhan ilçesinde bir araç durduruldu. Durdurulan araçta; Narko Köpek eşliğinde yapılan aramada, zeytinyağı tenekeleri içerisinde gizlenmiş halde toplam 15 kilo 772 gram ağırlığında Captagon hap bulundu.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili olarak K.K. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

