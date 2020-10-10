Meteoroloji'den önemli uyarı! Üç bölgede sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa'nın kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: 22, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 22, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 24, Az bulutlu açık,

KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 26, Parçalı az bulutlu.

MUĞLA: 26, Az bulutlu açık.

ADANA: 36, Az bulutlu açık.

ANTALYA: 27, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu.

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 22, Parçalı çok bulutlu.

KONYA: 28, Parçalı az bulutlu.

BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 24, Parçalı çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 21, Parçalı az bulutlu.

KARS: 19, Parçalı az bulutlu.

MALATYA: 28, Az bulutlu açık.

VAN: 21, Parçalı az bulutlu.

DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu açık.

GAZİANTEP: 29, Az bulutlu açık.

SİİRT: 29, Az bulutlu açık.

ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu açık.