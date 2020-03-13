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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METREKAREYE 75 KG DÜŞECEK

Yağışların Doğu Akdeniz ile Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 100 KM'YE ÇIKACAK

Sıcaklıkların ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis’te doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat, Hatay’ın batı ilçeleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin doğusunda yer yer 100 km/saat eseceği tahmin ediliyor. Edinilen son bilgilere göre işte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

ANKARA: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 17, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

İZMİR: 23, Az bulutlu.

BURSA: 20, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KOCAELİ: 20, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 22, Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı.

HATAY: 19, Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı bulutlu.

KONYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

SİVAS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu.

SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli.

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu.

KARS: 11, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu.

MALATYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu.

DİYARBAKIR: 15, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 14, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA: 17, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.