Hava durumu son dakika | Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek ve ne kadar sürecek? Hüseyin Öztel yazdı!

Hüseyin Öztel yazdı: Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? 0:00 / 0:00

"Marmara’da birkaç gündür Trakya’ya sokulan ama İstanbul’a kadar zahmet etmeyen yağmurlar ve şimşekli yıldırımlı saatler yaşanıyor" diyen Öztel, şunları kaydetti:

"Yılın elektrikli günlerindeyiz, karalar gündüz yakıcı güneşle hızla ısınıyor ve alttan yukarı havayı ısıtıyor. Yıldırım düşmesi, iri taneli dolu, kuvvetli sağanak sonucu su baskınları yaşama ihtimalimizin olduğu fakat bugüne kadar iyi atlattığımız bir ilkbahar - yaz geçişi yaşıyoruz.

Aslında geçen haftalarda bahsettiğimiz, halk arasında kırkikindi yağmurları denilen (bu sefer gerçekten 40 gün sürecek galiba) bu bahar yağmurları ülkemizin normalleri arasında yer alıyor. Salı ve Çarşamba günleri Balıkesir-Ankara ve Aydın-Konya arasında kalan alanda gök gürültülü şimşekli şekilde devam ediyor.

Başkentte akşam yaklaşırken hava yeniden pazar gecesi olduğu gibi şimşeklerle aydınlanabilir. Yıldırım düşme tehlikesi içeren bu elektrikli havalara açık bir arazide yakalanırsak ağaç diplerinden uzak duralım, yıldırımlar doğada en çok yerden yüksek cisimlere ve ağaçlara isabet ediyor. Türkiye’de Doğu Anadolu’nun Karadeniz’e uzanan kesimlerinde böyle yağmurlar ve şimşek-yıldırım aktivitesi görüyoruz. Yeni haftanın en az 3 günü, öğleden sonra-akşam aralığında bu yağmurlar Anadolu’yu ara sıra ferahlatacak.

Yaz mevsimine hızlı bir başlangıç oldu, bitirdiğimiz hafta sonu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gelmiş geçmiş en yüksek Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Bakırköy ile birlikte bazı diğer ilçelerde de bir mayıs ayı içinde yaşanan en sıcak güne şahit olduk. Bu haftanın havası şöyle 3-5 derece daha serin hissedilecek, hızlı girdiğimiz yaz havasından küçük adımlarla çıkmaya çalışacak ama çıkamayacağız. Yakın gelecekte hava sıcaklıklarının ani düşüşü, kış benzeri soğuklar görünmüyor. Herkes için iyi bir hafta olsun!"

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