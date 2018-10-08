İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. İstanbul'a yönelik projelerini anlatan Uysal, İBB Başkanı olacağını tahmin ettiğini söyledi ve ekledi, "Büyükşehir Belediyesinin sistemi iyi kurulmuş. "

"BÜTÇEMİZİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ULAŞIMA AYIRIYORUZ"

Uysal, "İstanbul'da bizi vatandaş göreve getiriyor. Vatandaş için problem olan bir şeye çözüm üretiyorsak görevimizi yapmış oluyoruz. İstanbul gibi dünyada başka büyük bir şehir yok. İstanbul'un en büyük sorunu da trafik. Hala yapacaklarımız var. Dünyaya göre başarısız da değiliz. Bütçemizin büyük bölümünü ulaşıma ayırıyoruz" diye konuştu.

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY METROSU

Uysal, "İstanbul'da yapılan ilk sürücüsüz metro. Sadece metronun yapımı değil, daha sonra sistemin yürümesi de önemli. 'İkinci kısım haziran ayı sonunda açılacak' demiştik. Yapımcı firma, işini bitirdikten sonra deneme sürüşleri yapılıyor. Sonra da 'Bu çalışabilir' deniyor, sürücüsüz olduğu için. 3 sefer deneme sürüşleri yapıldı. En son deneme sürüşü de problemsiz şekilde yapıldı. Üsküdar-Çekmeköy metrosunun ikinci etabı en geç bu ay sonu açılmış olacak. " diye konuştu.

İSTANBUL'DA EKMEĞE ZAM OLUR MU?

Uysal, "Halk Ekmek, İstanbul'un ekmeğinin yüzde 10'unu üretiyor. Halk Ekmek, fiyatları ve kaliteyi dengeliyor. Ekmeğin fiyatı 1.25 kuruş ilan edildi. Fiyatı suistimal eden olursa gereği yapılır. " dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Uysal, "Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımızın destek vermesi lazım." dedi.

İSTANBUL'DA 'VETBÜS' PROJESİ

Sokak hayvanlarına yönelik başlatılan çalışmaya ilişkin Uysal, "Hayvanların standart yaşamlarını devam ettirmeleri için merkezler var. Vetbüs de seyyar hastane. Bir trafik kazası oldu, sokak hayvanı yaralandı. Gidiyor, yerinde ameliyatla müdahalesi gerekiyorsa ameliyat ediliyor, bakımı yapılıyor. Seyyar bir hayvan hastanesidir" şeklinde konuştu.

YAŞLILARA BAKIM HİZMETİ

Mevlüt Uysal, "153 üzerinden arayan herkes ilgili birime bağlanabilir. Her türlü şeye 153 üzerinden ulaşabilirler. Eve hizmet veriyoruz. Evin temizliği yapılıyor bir ekip tarafından. Özel, kendi bakımına hizmet veriliyor. Sokakta yürümek isteyen kaldırımdan, otobüsle gitmek isteyen otobüsle hizmet istiyor, evinden çıkamayan evine hizmet bekliyor. Evinden çıkamayıp, 'Benim hizmetim ayağıma gelmeli' diyenlerin de kapısını çalıp hizmeti ayağına götürmek zorundayız." dedi.

UYSAL ADAY OLACAK MI?

Uysal, "Ben bir hedef koyarak buraya talip olmadım. Bunun en nihayetinde kararını verecek olan partimizin yetkili organları. Bana da tekrar görev verildiği taktirde bunu da en iyi şekilde yerine getiririz." diye konuştu.

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