İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, 6749 sayılı OHAL kararnamesine göre pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında; Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155.350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır” denildi.

OHAL BÜROLARI KALDIRILDI



Olağanüstü Hal'in sona ermesinin ardından valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları da bugün kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı, 21 temmuz 2016'da ilan edilen OHAL sonrası bakanlık merkezi, il valilikleri ve ilçe kaymakamlıklarında kurulan OHAL bürolarının, OHAL’in sona ermesiyle kaldırıldığını açıkladı.

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