Arnavutköy'de etkili olan yağışın ardından kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağışın ardından şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, karşı yönden gelen Özkan Dalkılıç'ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İtfaiye, hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü Özkan Dalkılıç'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen hafif ticari aracın içindeki 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan hastaneye kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü Özkan Dalkılıç'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.