Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İki gün önce kiraladığı iş yerinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        2 gün önce kiralamıştı... İş yerinde ölü bulundu

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki gün önce kiraladığı dükkana temizlik yapmak için giden 35 yaşındaki adam, vatandaşlar tarafından iş yerinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 gün önce kiralamıştı... İş yerinde ölü bulundu

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki gün önce kiraladığı dükkana temizlik yapmak için giden 35 yaşındaki adam, vatandaşlar tarafından iş yerinde ölü bulundu.

        YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

        Edinilen bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi Bağın Sokak'ta bulunan tek katlı iş yerini iki gün önce kiralayan Yusuf Ayyıldız (35), dükkanda temizlik yapmak üzere adrese geldi. Bir süre sonra iş yerinin kapısının açık olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, içeri girdiklerinde Ayyıldız'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, adrese incelemelerde bulundu.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 3 Mart 2026 (Habertürk İran'ın Vurduğu Tel Aviv'de)

        İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı. Habertürk İran'ın vurduğu Tel Aviv'de. İsrail Lübnan'ı havadan vuruyor. Suudi Arabistan'da 8 İHA imha edildi. Irak'ta ABD askerlerine İHA ile saldırı. Erbil'de bir otele İHA ile saldırı. Trump: Savaş 5 haftayı aşabilir. Beyrut'tan patlama sesleri yükseliyor. İran'da...
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı