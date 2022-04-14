İki liderden ittifaklarının gelecekleri hakkında açıklama 0:00 / 0:00

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Son dakika... Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan iki liderken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizimle işbirliğine açık, başka bir ittifakın içinde olmayan partiler var, onları da aramıza alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi'nin bunlardan biri olup olmayacağı sorusuna ise "Olabilir... Yeter ki ilkeleri bizimle aykırı olmayan partiler olsun" dedi. Destici açıklamasında, "Parti kurullarımızın kararı var, biz bu seçime parti kimliğimiz ile gireceğiz. Bu Cumhur İttifakı'nın dışında kalacağız anlamına gelmiyor, yine birlikteyiz, ama parti kararı böyle" şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, "Maksimum bir çoğunluğu sağlamak için 6’lı masadaki partilerin gözetilip korunduğu sistemi oluşturmamız gerekiyor; bunu sağlamalıyız" dedi.

Açıklamasında altılı masanın faydalı olduğunu, birlikteliğin devamının fayda getireceğine vurgu yapan Karamollaoğlu, "Sözünü ettiğim, partilerin oylarının birlikte sayılmasına imkan tanıyacak bir ittifak arayışı… İttifak içinde ittifaklar olabilir…" ifadelerine yer verdi.