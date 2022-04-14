İki liderden ittifaklarının gelecekleri hakkında açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: İki liderden ittifaklarının gelecekleri hakkında açıklama
ABONE OL

BBP lideri Destici ve SP lideri Karamollaoğlu'ndan ittifaklarının gelecekleri hakkında açıklama

Son dakika... Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. İttifaklarının gelecekleri hakkında açıklamalarda bulunan iki liderden Destici, "Bizimle işbirliğine açık, başka bir ittifakın içinde olmayan partiler var, onları da aramıza alabiliriz" dedi. Karamollaoğlu da, "Maksimum bir çoğunluğu sağlamak için 6'lı masadaki partilerin gözetilip korunduğu sistemi oluşturmamız gerekiyor; bunu sağlamalıyız" ifadelerini kullandı

Son dakika: İki liderden ittifaklarının gelecekleri hakkında açıklama
İki liderden ittifaklarının gelecekleri hakkında açıklama
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Son dakika... Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan iki liderken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizimle işbirliğine açık, başka bir ittifakın içinde olmayan partiler var, onları da aramıza alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi'nin bunlardan biri olup olmayacağı sorusuna ise "Olabilir... Yeter ki ilkeleri bizimle aykırı olmayan partiler olsun" dedi. Destici açıklamasında, "Parti kurullarımızın kararı var, biz bu seçime parti kimliğimiz ile gireceğiz. Bu Cumhur İttifakı'nın dışında kalacağız anlamına gelmiyor, yine birlikteyiz, ama parti kararı böyle" şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, "Maksimum bir çoğunluğu sağlamak için 6’lı masadaki partilerin gözetilip korunduğu sistemi oluşturmamız gerekiyor; bunu sağlamalıyız" dedi.

Açıklamasında altılı masanın faydalı olduğunu, birlikteliğin devamının fayda getireceğine vurgu yapan Karamollaoğlu, "Sözünü ettiğim, partilerin oylarının birlikte sayılmasına imkan tanıyacak bir ittifak arayışı… İttifak içinde ittifaklar olabilir…" ifadelerine yer verdi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Pitbull'un saldırdığı kadın öğretmen yaralandı!
GÜNDEM Pitbull'un saldırdığı kadın öğretmen yaralandı!
Son dakika: Resmen dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı
GÜNDEM Resmen dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı
ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday işlemleri şifresi nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS ilk şifre alma
GÜNDEM ÖSYM aday şifresi nasıl alınır?
15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü
GÜNDEM 15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ergün Poyraz'dan şikayetçi
GÜNDEM Kuşadası Belediye Başkanı, Poyraz'dan şikayetçi oldu
Son dakika: İstanbul'daki toplu ulaşım zammında flaş gelişme! Öğrenci akbil fiyatı ne kadar?
GÜNDEM İstanbul'daki toplu ulaşım zammıyla ilgili flaş karar
Terör örgütü PKK mensubu Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM Terör örgütü PKK mensubu Türkiye'ye getirildi
SON DAKİKA: Antalya'da DEPREM! 14 Nisan Perşembe deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem
GÜNDEM Antalya'da sallandı!
Son dakika: 8 köpeğin saldırdığı çocuğa 80 dikiş atıldı!
GÜNDEM 8 köpeğin saldırdığı çocuğa 80 dikiş atıldı!
Alkollü koca karısını, arkadaşlarına hakaret ettiği için bıçaklam
GÜNDEM Eşini bıçaklama sebebi 'pes' dedirtti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.