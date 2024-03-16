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        Haberler Gündem Son dakika: İliç'te pikaba ulaşıldı

        İliç'te pikaba ulaşıldı

        Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden ocağındaki faciada bir pikaba ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:10
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        İliç'te pikaba ulaşıldı
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        Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden sahasında devam eden çalışmalarda kamyonet bulundu. Aracın boş olduğu tespit edildi.

        İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'e ait altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede çalışmalar sürüyor. Kayan toprağın taşınması için yürütülen çalışmalarda bugün sabah saatlerinde liç alanında bir kamyonet bulundu. Hurdaya dönen 24 BC 616 plakalı kamyonette yapılan incelemede, içinin boş olduğu belirlendi.

        Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faciaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada 8 kişi tutuklanmış, şirketin yönetim kurulu başkanı C.D. ile A.R.K. ve M.T.A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.

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