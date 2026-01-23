Habertürk
Habertürk
        İmamoğlu'nun diploma davası için iptal talebine ret | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun diploma davası için iptal talebine ret

        İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptaline ilişkin açtığı dava İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi'nce oy birliğiyle reddedildi

        Giriş: 23.01.2026 - 17:16 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:23
        İmamoğlu'nun diploma davası için iptal talebine ret
        Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi. İstinaf yolu açık.

        İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı İdare Mahkemesi'ne açtığı davanın duruşması 15 Ocak'ta Silivri'de görülmüştü.

        İmamoğlu duruşmada, "Cumhurbaşkanı adayı olduğumu ilan ettikten sonra 35 yıldır geçerli olan diplomam iptal edilmiştir." demişti. Mahkeme, kararını 15 gün içerisinde dosya üzerinden açıklayacağını belirtmişti.

