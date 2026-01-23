İmamoğlu'nun diploma davası için iptal talebine ret
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptaline ilişkin açtığı dava İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi'nce oy birliğiyle reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi. İstinaf yolu açık.
İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı İdare Mahkemesi'ne açtığı davanın duruşması 15 Ocak'ta Silivri'de görülmüştü.
İmamoğlu duruşmada, "Cumhurbaşkanı adayı olduğumu ilan ettikten sonra 35 yıldır geçerli olan diplomam iptal edilmiştir." demişti. Mahkeme, kararını 15 gün içerisinde dosya üzerinden açıklayacağını belirtmişti.