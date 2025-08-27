Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika haberi! İmamoğlu'nun avukatına adli kontrol - Güncel haberler

        İmamoğlu'nun avukatına adli kontrol

        Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.08.2025 - 16:54 Güncelleme: 27.08.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu'nun avukatına adli kontrol
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

        Şüpheli Yılmaz, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, şüpheli hakkında talep yönünde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        İspanya'da binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı
        İspanya'da binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?