İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında açıklamada bulunarak, "Beşar Esad, Rusya'nın desteğine teşekkür ederek, ne yazık ki Suriye'de bir süre daha görevde kalabilir" açıklamasında bulundu.

Sky News'e konuşan Hunt, "İngiltere'nin uzun süreli pozisyonu Suriye'de Esad yönetimi ile barışın sürdürülemeyeceğiydi. Ancak ne yazık ki, bir süre daha etrafta olacağını düşünüyoruz" dedi.

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