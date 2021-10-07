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İngiltere, onayladığı Kovid-19 aşılarını Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 37 ülkede aşılanması tamamlanmış olanların aşılanması tamamlanmış Birleşik Krallık vatandaşlarıyla denk sayılacağını açıkladı.

Bakan Shapps ayrıca 11 Ekim’den itibaren kırmızı listedeki 47 ülkenin listeden çıkarıldığını ve listede sadece 7 ülkenin kalacağını açıkladı.

İngiltere, ülkeye gidecek olanlardan, "Her iki doz aşısını BK, ABD, AB ve EFTA üyesi ülkelerde yaptıran ve bunu belgeleyen yolcuların varışlarını takip eden 2 gün içerisinde test yaptırmalarının" yeterli olacağını açıklamıştı. Her iki doz aşısını bu ülkeler haricinde yaptıranlara ise kalacakları adreste 10 gün süreyle karantinaya girmeleri şartı getirmişti. Bu nedenle Türk vatandaşlarının Birleşik Krallık'ın tanıdığı BinTech/Pfizer aşısını olmuş olsa bile 10 gün ev karantinasına girmesi gerekiyordu.

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