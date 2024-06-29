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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Irak ve Suriye'de 10 terörist etkisiz

        Irak ve Suriye'de 10 terörist etkisiz

        Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:01 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:01
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        Irak ve Suriye'de 10 terörist etkisiz
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        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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