İHA

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısında artış yaşanıyor. Son 24 saatte 5 bin 616 kişiye koronavirüs teşhisi konulmasıyla salgın başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı.

Son 24 saatte, 5 bin 616 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 312 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 545 bin 286'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31 bin 346'ya ulaştığını açıkladı.

Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.