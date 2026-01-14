Habertürk
Habertürk
        Son dakika: İş yerinde düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        İş yerinde düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen iş kazasında yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:52 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:52
        10 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen iş kazasında yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        7 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

        İHA'nın haberine göre, Serik ilçesi Merkez Mahallesi’nde plastik yapı işinde kalfa olarak çalışan İsmail Günalı, yaklaşık 10 gün önce iş yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürülen genç, buradan Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 10 gündür doktorların gözetiminde yaşam mücadelesi veren talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        YAKINLARI YASA BOĞULDU

        İsmail Günalı’nın vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, cenazesinin Çarşamba günü öğleden önce Belkıs Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

