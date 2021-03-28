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İspanya'da koronavirüs konseri!

İspanya'da koronavirüs salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı. Organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu, alınan önlemlerden sonra konserle bağlantı vaka artışı tespit edilmemesi durumunda yeni konserleri düzenleneceğini belirtti.

SON DAKİKA: İspanya'da koronavirüs konseri! - Haberler
İspanya'da korona konseri!
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AA

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı, yüksek katılımlı bir konser gerçekleşti.

Barselona kentindeki Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5 bin kişi izledi. Konsere gelen herkese saat 09.00 ile 16.00 arasında Kovid-19 hızlı tanı testi yapılırken, FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirildi.

Konser salonunun girişinde ateşleri ölçülen müzikseverler, 23 ila 28 avroya satın aldıkları biletlerini el teması olmadan, QR kodu okutarak, içeri girdi. Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ve ateşi 37,5 dereceden yüksek olanlar konsere alınmadı.

İspanya'da salgın döneminde ilk defa sosyal mesafe kuralı uygulanmadan bir konser verildiğini vurgulayan organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı Kovid-19'un bulaşma vakasının tespit edilmemesi halinde yeni konserlerin organize edilebileceğini söyledi.

Kovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden biri olan kültür-sanat etkinliklerinin yavaş yavaş başlaması gerektiğini savunan Barselona Belediyesi ve Katalonya özerk yönetimi bu tip pilot projelere destek verdiklerini açıkladı.

Avrupa'da Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülkelerden olan ve üçüncü dalga endişesinin yaşandığı İspanya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 75 bin 10 kişi hayatını kaybederken, 3 milyon 255 bin 324 vaka tespit edildi.Ülkede, başkent Madrid'in ardından en fazla vaka ve can kaybı Barselona'da görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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