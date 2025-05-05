İsrail Yemen'e saldırdı

İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Yemen'in liman şehri Hudeyde'ye yönelik saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırının ABD ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğini belirtildi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, saldırıya 30 civarında uçak katıldı.

HUSİLER TEL AVİV'İ VURMUŞTU

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu, ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

Saldırı sonrasında füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarıldı.

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İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurdu.

Devlet televizyonu KAN, havalimanının saldırı nedeniyle iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

Husiler, saldırının "başarılı" olduğunu duyurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel televizyona yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yönelik uyguladığı soykırımdan dolayı Filistin halkına destek ve yaşadığı haksızlığa karşı bir duruş olarak saldırının düzenlendiğini ifade etti.