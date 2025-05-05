Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Yemen'e saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Yemen'e saldırdı

        İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Yemen'in liman şehri Hudeyde'ye yönelik saldırı düzenlediği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.05.2025 - 19:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Yemen'e saldırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Yemen'in liman şehri Hudeyde'ye yönelik saldırı düzenlediği bildirildi.

        Saldırının ABD ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğini belirtildi.

        İsrail basınında yer alan bilgilere göre, saldırıya 30 civarında uçak katıldı.

        HUSİLER TEL AVİV'İ VURMUŞTU

        İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu, ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

        Saldırı sonrasında füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarıldı.

        REKLAM

        İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurdu.

        Devlet televizyonu KAN, havalimanının saldırı nedeniyle iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

        Husiler, saldırının "başarılı" olduğunu duyurdu

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel televizyona yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yönelik uyguladığı soykırımdan dolayı Filistin halkına destek ve yaşadığı haksızlığa karşı bir duruş olarak saldırının düzenlendiğini ifade etti.

        Ben Gurion Havalimanı'na saldırının hipersonik balistik füzeyle yapıldığını aktaran Seri, İsrail ve ABD savunma sistemlerinin bunu düşürmeye güç yetiremediğini dile getirdi.

        *Fotoğraf temsilîdir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı