İstanbullular güne sis ile başladı. Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı’nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMA YAŞANDI

İHA'da yer alan habere göre görüş mesafesi bazı yerlerde 50 metreye kadar düştüğü gözlendi. Yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor. Kadıköy - Eminönü, Kadıköy - Beşiktaş, Kadıköy - Karaköy deniz ulaşımı seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA DENİZ TRAFİĞİ DURDU

Bu arada, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 02.45´te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam ediliyor.