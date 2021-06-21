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Son dakika: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelen su kesintileri merak konusu oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan son dakika su kesintisi duyurularını araştırıyor. 21 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da meydana gelecek planlı su kesintilerini ve İstanbul barajlarının doluluk oranları belli oldu. İşte 21 Haziran İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 21 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 21 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

21 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Mahmutbey Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.06.2021 09:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Ortaçeşme Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.06.2021 10:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Hasanpaşa Mah,Abdurrahman Gazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.06.2021 09:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.06.2021 08:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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