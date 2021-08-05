Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 5 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

5 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 04.08.2021 21:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 5 AĞUSTOS