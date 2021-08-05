İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 5 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi
5 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yassıören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2021 15:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karaburun Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2021 21:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2021 09:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nurtepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2021 09:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattına Debimetre Montajı
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2021 09:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Abdurrahmangazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2021 09:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2021 09:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 5 AĞUSTOS
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