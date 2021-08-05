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Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre 5 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İSKİ tarafından duyurulan planlı su kesintilerini araştırıyor. 5 Ağustos İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte İstanbul planlı su kesintisi duyuruları

Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 5 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

5 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 04.08.2021 21:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı
Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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