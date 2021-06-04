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Son Dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde 4 Haziran Cuma günü meydana gelecek su kesintileri var. İstanbul barajlarının doluluk oranları ve gün içinde yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından her gün düzenli olarak paylaşılıyor. 4 Haziran İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 4 Haziran İSKİ güncel su kesintisi duyuruları

Son Dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 4 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 4 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

4 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Barbaros Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.06.2021 09:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yenigün Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.06.2021 10:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Kavacık Mah,Göztepe Mah,Anadolu Hisarı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.06.2021 09:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Kaynarca Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.06.2021 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.06.2021 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.06.2021 10:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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