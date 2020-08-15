AA

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede 165 noktada güvenlik denetimi yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020-7" uygulamasına, asayiş, önleyici hizmetler, trafik, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, havalimanı, deniz limanı ve ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra özel harekat ekipleri katıldı.

POLİS HELİKOPTERLERİ DE DESTEK VERDİ

AA'da yer alan habere göre uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak arandı, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu.

114 YOKLAMA KAÇAĞI DA YAKALANDI

Uygulamada, 131 bin 67 kişiye yapılan GBT sorgulaması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile 114 yoklama kaçağı yakalandı. 17 bin 898 araç ile 229 motosiklet kontrol edildi, 810 araca işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edildi, 267 bin 253 lira para cezası kesildi.

27 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde, 739 iş yeri denetlendi, 14 iş yerine işlem yapıldı, 10 bin 521 lira ceza uygulandı. 27 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 167 fişek ele geçirilen uygulamada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen paraya el kondu.