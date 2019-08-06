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İstanbul Şişli'de 25 Temmuz günü, Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 14.40 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre bir otel çalışanı, otelde kalma süresi dolan müşterisi Abdülkadir A.'yı oteli boşaltması için uyardı. Bir süre sonra otel çalışanı ile Abdülkadir A. arasında tartışma yaşandı.

ELİNDE BIÇAKLA GERİ GELDİ

DHA'daki habere göre tartışmanın ardından Abdülkadir A. odayı boşaltarak otelden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra elinde bıçakla gelen Abdülkadir A., o sırada dışarıda bulunan otel çalışanının arkasından yaklaşarak boğazına bıçak dayadı.

Saldırgandan kurtulan otel çalışanı otelin yanındaki nalbur dükkanına girdi. Abdülkadir A. çevredeki bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken dükkandan elinde sopa ile tekrar dışarı çıkan otel çalışanı kendisine bıçakla saldırmaya çalışan Abdülkadir A.'nın kafasına vurdu.

OTEL ÇALIŞANININ DEFALARCA BIÇAKLADI

İkili arasında arbede yaşanırken çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında yere düşen otel çalışanı, Abdülkadir A.'nın peş peşe bıçak darbelerine maruz kaldı. Saldırgan olayın ardından koşarak kaçarken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan otel çalışanı ise yerden kalkamadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan otel çalışanı daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.