1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla Kadıköy Söğütlüçeşme’de miting düzenlendi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da gönderdiği mesajda "Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Kadıköy’de bir araya gelen binler, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde “Demokratik toplum için barışa ses ver” sloganıyla miting düzenledi.

Kadıköy’de bulunan Söğütlüçeşme Durağı’nda bir araya gelen siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve inisiyatifler, bir süre çalınan şarkılar eşliğinde halay çekti. Sloganlarda Filistin ve Gazze de unutulmadı. Sık sık “Filistin halkı yalnız değildir” sloganları atıldı.

ÖCALAN'IN MESAJI OKUNDU

Mitingde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı okundu. Öcalan mesajında, "Barış ve demokratik çözüm çağrımız, sıradan bir siyasi hamle değil; stratejik bir adım ve tarihsel bir dönüm noktasıdır. Bu çağrıyla birlikte hem Türkiye’de hem de Ortadoğu genelinde, savaşların ve yıkımların yerini barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır. Bu, yalnızca bir temenni değil; güçlü bir imkân ve ciddi pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir. Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış; özgürlüğün, demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın bütün alanlarında vücut bulmasıyla mümkündür. Bu toplumsal dönüşüm, halklarımız için sadece bir hak değil; aynı zamanda önümüzdeki yeni dönemin temel görevidir" ifadelerini kullandı.