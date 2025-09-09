Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

        İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

        İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okul servisleri sabah saatlerinde yola çıktı. Megakentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 08:53 Güncelleme: 09.09.2025 - 08:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okulların ikinci gününde trafik yoğun
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da haftanın ikinci iş günü ve okulların normal saatinde eğitime devam etmesi nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Yaz tatilinin sona ermesinin ardından dün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

        Sabahın erken saatlerinden itibaren okullarına ve işlerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin iki yakasını birbirine bağlayan köprülerde trafik oluştu.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik Uzunçayır'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı'na kadar uzarken, Beykoz Elmalı bölgesinde meydana gelen araç arızası da bölgedeki trafik yoğunluğunu artırdı.

        REKLAM

        D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal Cevizli'den itibaren artan trafik Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli girişine kadar yoğun şekilde seyrediyor.

        Ters istikamette ise Uzunçayır ve Göztepe bölgelerinde trafik yer yer yoğunlaşırken, Bostancı-Maltepe arasında yoğun, Kartal-Pendik arasında yoğun akıcı olarak ilerliyor.

        TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

        TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Bahçeşehir ve Gaziosmanpaşa mevkilerinde araçlar yavaş seyrediyor.

        Öte yandan toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

        İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu kentte yüzde 62 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 53'lerde seyrederken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'ya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız