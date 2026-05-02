İstanbul'da olay, Silivri'de saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü.

BİRÇOK ARACIN LASTİĞİ PATLADI

Yola saçılan kesici maddeler, seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Silivri Bölge Trafik, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sevk edildi.

YOL 2 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Vidaların temizlenmesi amacıyla kara yolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu süre zarfında yan yoldan sağlandı. Temizlik çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

POLİS VE ESNAF SEFERBER OLDU

Yoldaki vidalar; trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı. Çalışmaların ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Öte yandan, trafikte bekleyen bir tanker şoförü ile görevli trafik polisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ BELİRLENDİ

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vidaların döküldüğü kamyonu ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda cıvataların döküldüğü kamyon sürücüsünün Y.K. (33) isimli kişi olduğu tespit edildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kamyonetle birlikte yakalanan Y.K.'nın, Silivri Ortaköy Mahallesi'nde cıvata parlatma işi yaptığı ve yapılan kontrollerde aracın muayenesinin bulunmadığı belirlendi.

Araç trafikten menedilirken, Şüpheli Y.K. hakkında 'Mala zarar verme' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından işlem başlatıldı.