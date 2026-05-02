        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İstanbul'da kamyondan vidalar döküldü trafik felç oldu | Son dakika haberleri

        Kamyondan vidalar döküldü trafik felç oldu

        İstanbul'da, inşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten yola dökülen vidalar nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Yaklaşık 4 kilometrelik alana yayılan vidalar nedeniyle çok sayıda aracın lastiği patlarken, D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonet şoförü hakkında işlem başlatılırken, araç trafikten menedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 15:34 Güncelleme:
        Kamyondan vidalar döküldü trafik felç oldu
        İstanbul'da olay, Silivri'de saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü.

        BİRÇOK ARACIN LASTİĞİ PATLADI

        Yola saçılan kesici maddeler, seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Silivri Bölge Trafik, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sevk edildi.

        YOL 2 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

        Vidaların temizlenmesi amacıyla kara yolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu süre zarfında yan yoldan sağlandı. Temizlik çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        POLİS VE ESNAF SEFERBER OLDU

        Yoldaki vidalar; trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı. Çalışmaların ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Öte yandan, trafikte bekleyen bir tanker şoförü ile görevli trafik polisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

        KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ BELİRLENDİ

        Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vidaların döküldüğü kamyonu ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda cıvataların döküldüğü kamyon sürücüsünün Y.K. (33) isimli kişi olduğu tespit edildi.

        ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

        Kamyonetle birlikte yakalanan Y.K.'nın, Silivri Ortaköy Mahallesi'nde cıvata parlatma işi yaptığı ve yapılan kontrollerde aracın muayenesinin bulunmadığı belirlendi.

        Araç trafikten menedilirken, Şüpheli Y.K. hakkında 'Mala zarar verme' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından işlem başlatıldı.

        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        İhracatta Nisan rekoru
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
