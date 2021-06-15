İstanbul'da selde dehşeti yaşadılar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bayrampaşa'daki alt geçitte araç içinde kalınca can pazarı yaşanırken, Topkapı'da suda çırpınan bir kedi son anda kurtarıldı.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle kentteki bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

ALT GEÇİTTE ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Yağmurla birlikte Bayrampaşa ve Topkapı'da altgeçitleri su bastı. Araçlar suya gömüldü. Bayrampaşa'daki alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine su basan noktalara ekipler sevk edildi. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı. İtfaiyenin bölgedeki çalışması sürüyor. Aynı bölgedeki metro istasyonuna giden yolda da su taşkını yaşandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alt geçitteki suyun çekilmeye başlamasıyla aracı sudan çıkardı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ekipleri de alt geçitte tıkanan mazgalları açtı. Yağmurun etkisinin azalması ve ekiplerin çalışmasıyla alt geçitteki su da azaldı.

ALT GEÇİTTEN YÜZEREK ÇIKAN SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTI

Dehşet anlarını anlatan sürücü Abdullah Yavuz, "Karşıdan geliyorduk biraz su vardı. O kadar yüksek değildi. Araba çıkmayınca yağmur basınca 5 dakika içerisinde su altında kaldık. Eyüpsultan'a doğru gidiyorduk. 2 vatandaş yardım etti. Teyze ile dayıyı çıkardı vatandaşlar. Ben de yüzerek çıktım" dedi.

SUDA ÇIRPINAN KEDİYİ ÖLÜMDEN BÖYLE ALDI

Topkapı'da su basan alt geçitte dakikalarca kurtulmak için çırpınan kediyi, bir görevli son anda kurtardı. Su baskınlarının yaşandığı noktalardan biri olan Topkapı Ulubatlı alt geçidinde bir kedi de aniden gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Suyun içinde kalan kedi, yüzerek yol kenarındaki brandaya tırmandı. Brandada tutunamayan kedi tekrar suyun içine düştü. Çırpınan kediyi su tahliyesi için gelen görevli kurtardı. Kediyi alan görevli yol kenarına getirdi.

'MESLEKİ GÖREVDEN ÇOK İNSANİ GÖREV'

Kediyi ölümden kurtaran İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı çalışanı Yasin Çılgın, "Mesleki bir görevden çok, insani bir görev. Kedinin zor durumda olduğunu gördük ve müdahale ettik. Mutluluk verici bir durum. Bir can kurtarıyorsunuz. Boğulmak üzereydi. Islanmış ve korkmuştu. Yağmur almayan kuru bir alana bıraktım. Suyun derinliği bir metreden fazladır. Araçları, yola girmemeleri için geriye doğru yönlendirme yapıyorduk. O anda kediyi gördük ve müdahale ettik" dedi.