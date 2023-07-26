İstanbul'da sıcaklık her dakika artıyor. Şile'de sıcaklık saat 14.50'de 43.4 derece olarak ölçüldü. Çekmeköy, Eyüpsultan ve Pendik de 40 dereceyi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da sıcaklık rekor yüksekliklere ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti. Yeni rekor kırılıp kırılmadığıyla ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

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"GERÇEKTEN HAVA ÇOK SICAK"

Kentte sıcaklık artınca vatandaşlar serinlemek için sahilleri tercih etti.

Ersoy Adıgüzel, "Gerçekten hava çok sıcak. Mevsim sıcaklarının çok çok üstünde. Bugün de evde sıcaktan yanmaktansa deniz kenarına gelerek, hem bir deniz havası alalım istedik hem de burada soğuk bir şeyler içeceğiz. Eşimle geldim. Özellikle ağaç olmayan bölgelerde beton sıcaklığıyla birlikte sıcaklık gerçekten hissedilenden çok daha fazla oluyor. Bu sıcaklarda özellikle sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarını bizlerin insanlar olarak gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes kapısının önünde bir kap su koysun ve onlar için yiyecek koysun diyorum" dedi.