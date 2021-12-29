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Haberler Gündem Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi - İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu!
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Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: 3 ilçede su kesintisi!

29 Aralık Çarşamba İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası su kesintileri belli oldu. İstanbullular tarafından ilgiyle takip edilen 29 Aralık Çarşamba arıza ve kesinti duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşıldı. Gün içinde arıza ve kesinti yaşayacak ilçeler merak ediliyor. İstanbul'da su kesintisi olan yerler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyurusu

Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi - İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu!

İstanbul Su ve Kanaliasyon İdaresi, 29 Aralık Çarşamba günü İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası için 10 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklentisini açıkladı, vatandaşın gözleri İSKİ su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 29 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 29 Aralık Çarşamba 2021 İSKİ su kesintisi

29 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 14:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 14:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 15:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Gümüşdere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 13:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 29.12.2021 14:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Çakıl Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 29.12.2021 14:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 29 ARALIK

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