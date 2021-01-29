İstanbul'da trafik erken saatlerde başladı!

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak.
İHA'nın haberine göre, kısıtlama öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.23 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.
Geçtiğimiz haftalarda sokağa çokta kısıtlamasına sayılı saatler kala İstanbul trafiğinde aşırı bir yoğunluk görülmüş, yoğunluk zaman zaman yüzde 80'lere kadar çıkmıştı. Öte yandan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.
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