İstanbul'da trafik erken saatlerde başladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA YOL DURUMU: İstanbul'da trafik erken saatlerde başladı! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik erken saatlerde başladı

Yeni koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Geçtiğimiz haftalara kıyasla bu kez kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde oluşmaya başladı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 71'e ulaştı. Yoğun trafik havadan görüntülendi

SON DAKİKA YOL DURUMU: İstanbul'da trafik erken saatlerde başladı! - Haberler
İstanbul'da trafik erken saatlerde başladı!
0:00 / 0:00
İHA

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak.

İHA'nın haberine göre, kısıtlama öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.23 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

Geçtiğimiz haftalarda sokağa çokta kısıtlamasına sayılı saatler kala İstanbul trafiğinde aşırı bir yoğunluk görülmüş, yoğunluk zaman zaman yüzde 80'lere kadar çıkmıştı. Öte yandan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Meteoroloji'den 4 kent için fırtına uyarısı - Haberler
GÜNDEMMeteoroloji'den 4 kent için fırtına uyarısı
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlamasıyla ilgili önemli hatırlatma
GÜNDEMHafta sonu kısıtlamasıyla ilgili önemli hatırlatma
2021 YÖKDİL başvuruları başladı mı? 2021 YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2021 YÖKDİL başvuru kılavuzu yayınlandı
GÜNDEM2021 YÖKDİL başvuruları başladı mı?
Son dakika haberi İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu hakkında suç ...
Son dakika haberi Fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu
GÜNDEMFırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu
2021 YKS başvuruları başladı mı? 2021 YKS başvuruları ne zaman? 2021 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
GÜNDEM2021 YKS başvuruları başladı mı?
30 Ocak marketler açık mı? Hafta sonu yarın marketler açık olacak mı? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri
GÜNDEM30 Ocak marketler açık mı?
Son dakika: Belediye başkanı koronaya yenik düştü - Haberler
GÜNDEMBelediye başkanı koronaya yenik düştü
Son dakika haberi Konya'daki üniversiteli cinayetinde karar!
GÜNDEMKonya'daki üniversiteli cinayetinde karar!
Melek İpek'in çocuklarına eğitim desteği
GÜNDEMMelek İpek'in çocuklarına eğitim desteği