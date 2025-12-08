Habertürk
Habertürk
        Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu! Anadolu Yakası'nda kilit

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda yüzde 90'a ulaşan trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 74'e ulaştı

        Giriş: 08.12.2025 - 08:30 Güncelleme: 08.12.2025 - 08:30
        İstanbul'da trafik kabusu
        İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yağmurunda da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla İstanbul genelinde yüzde 74, Anadolu yakasında ise yüzde 90’a ulaştı.

        Haftanın ilk iş gününde kent genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 90, İstanbul genelinde ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 74 Anadolu yakasında ise yüzde 90 olarak kayıtlara geçti. Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

