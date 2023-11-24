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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli - İstanbul vapur seferleri iptal mi edildi?

        İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

        İstanbul'da lodos fırtınası nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:30
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        İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli!
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        İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

        Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı'nda seferler Moda İskelesi'ne uğramadan gerçekleştirilecek.

        Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle de vapur seferlerinde Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak.

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