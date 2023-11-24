İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
İstanbul'da lodos fırtınası nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı açıklandı
Giriş: 24.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:30
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı'nda seferler Moda İskelesi'ne uğramadan gerçekleştirilecek.
Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle de vapur seferlerinde Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak.