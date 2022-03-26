İstanbul'da yaşandı! Göçmen firarda!

Son dakika haberler... İstanbul'da, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.
VATANDAŞ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ
DHA'daki habere göre Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmenin TIR'a bildirildiğini gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.
EVDEKİ GÖÇMENLER KAÇMAYA BAŞLADI
TIR'a binen yaklaşık 100 göçmen kayıplara karışırken, evde diğer göçmenler polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı.
70 GÖÇMEN YAKALANDI, TIR İLE KAÇANLAR ARANIYOR
Polis, kovalamaca sonucu 70'e yakın göçmeni yakaladı. Kaçanlar ile TIR'a bindirilen diğer göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Onlarca göçmenin polislerden kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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