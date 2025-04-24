YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü.

Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi.

Saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti.

Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır.

Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir.

Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır.

Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim.

İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.

Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Marmara Denizi'ndeki korkutan depremlerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklama yapıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Yerin yaklaşık 7 km. derinliğindeki deprem 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km. uzaklıkta olan deprem İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı toplam 7.

Depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, grup başkanları, İstanbul Valimiz Davut Bey başkanlığında burada kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldü. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. İlk yaptığımız nedir? Tarama; yani depremin olumsuz izi sahada var mı yok mu bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada AFAD koordinasyonunda büyükşehir, 39 ilçe belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 1. Ordumuz yani devletimize ait yerel, merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda, İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı.