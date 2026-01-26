Suriye sınırında kirli provokasyon. O provokatörleri kim sahaya sürdü? Bayrak kışkırtmasının ardında kim var? Suriye'de ateşkes ne durumda? ABD, SDG'nin üzerini nasıl çizdi? SDG anlaşmaya mecbur mu kalacak? DEAŞ'lılar niye Irak'a naklediliyor. ABD-SDG ortaklığı bitti mi? ABD'nin SDG adımı kalıcı ola... Daha Fazla Göster

Suriye sınırında kirli provokasyon. O provokatörleri kim sahaya sürdü? Bayrak kışkırtmasının ardında kim var? Suriye'de ateşkes ne durumda? ABD, SDG'nin üzerini nasıl çizdi? SDG anlaşmaya mecbur mu kalacak? DEAŞ'lılar niye Irak'a naklediliyor. ABD-SDG ortaklığı bitti mi? ABD'nin SDG adımı kalıcı olacak mı? SDG bu kez anlaşmaya uyacak mı? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay, Gazeteci Can Özçelik, Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör anlattı. Daha Az Göster