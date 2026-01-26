Ataşehir TEM'de motosiklet kazası! Boş alana savruldu... Hayatını kaybetti
İstanbul'da TEM Otoyolu yan yolda yolun karşısına geçmek isteyen Şafak Hakan Akpolat'a motosiklet çarptı. Kazada Akpolat hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü M.Y. ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Ataşehir, TEM Otoyolu yan yolda yolun karşısına geçmek isteyen Şafak Hakan Akpolat'a motosiklet çarptı. Kazanın ardından yol kenarındaki boş alana savrulan Akpolat hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Muhammed Yıldız ağır yaralandı.
YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU
DHA'nın haberine göre kaza, saat 06.30 sıralarında TEM, Otoyolu Dudullu-Çekmeköy yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre; M.Y.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Şafak Hakan Akpolat'a çarptı.
BOŞ ALANA SAVRULDU
Kazanın etkisiyle Akpolat, yol kenarındaki boş alana savrulurken M.Y. ise motosikletiyle yola düştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Polis ekipleri yan yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlem aldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, olay yerindeki kontrollerinde Şafak Hakan Akpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü M.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Şafak Hakan Akpolat'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.