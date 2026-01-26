Habertürk
Habertürk
        Son dakika: İstanbul haberleri: Ataşehir TEM'de motosiklet kazası! Boş alana savruldu... Hayatını kaybetti

        Ataşehir TEM'de motosiklet kazası! Boş alana savruldu... Hayatını kaybetti

        İstanbul'da TEM Otoyolu yan yolda yolun karşısına geçmek isteyen Şafak Hakan Akpolat'a motosiklet çarptı. Kazada Akpolat hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü M.Y. ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:36
        Boş alana savruldu... Hayatını kaybetti
        Ataşehir, TEM Otoyolu yan yolda yolun karşısına geçmek isteyen Şafak Hakan Akpolat'a motosiklet çarptı. Kazanın ardından yol kenarındaki boş alana savrulan Akpolat hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Muhammed Yıldız ağır yaralandı.

        YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 06.30 sıralarında TEM, Otoyolu Dudullu-Çekmeköy yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre; M.Y.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Şafak Hakan Akpolat'a çarptı.

        BOŞ ALANA SAVRULDU

        Kazanın etkisiyle Akpolat, yol kenarındaki boş alana savrulurken M.Y. ise motosikletiyle yola düştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI

        Polis ekipleri yan yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlem aldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri, olay yerindeki kontrollerinde Şafak Hakan Akpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

        Yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü M.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Şafak Hakan Akpolat'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

