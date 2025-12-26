İstanbul Arnavutköy'de, küçük bir çocuğun sokakta tehlikeli bir oyun oynadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bir binanın önünde, kepenk ile iş yeri boşluğu arasına ateş yaktığı görüldü. Ateşin büyümesiyle korkan çocuk olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA'nın haberine göre olay; İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 20 Aralık günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bir süre dolaşan çocuk, beş katlı binanın zemin katındaki dükkanın önünde ateş yakmak istedi.

İLK DENEMESİ BAŞARISIZ OLUNCA GERİ DÖNDÜ

İlk denemesinde başarısız olan çocuk, yaklaşık 10 dakika sonra geri dönerek ikinci kez ateş yaktı. Bu esnada aniden alevler büyümesiyle olası bir yangın tehlikesi atlatıldı.

GÖRÜNTÜLERE BAKINCA ÖĞRENDİ

İşyeri sahibinin sabah saatlerinde gördüğü karartılar üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle olay açığa kavuşturuldu. İşyeri sahibi, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerde çocuğun yerdeki malzemeleri tutuşturmaya çalıştığı, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.