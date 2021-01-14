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Son dakika haberler... İstanbul Valiliği'nden "kar, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşü" uyarısı

İstanbul Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar ve buzlanma' uyarısı - Haberler
İstanbul Valiliği'nden 'kar ve buzlanma' uyarısı
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AA

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da kış mevsimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığının "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "2020-2021 Kış Programı" genelgesinin ilçe kaymakamlıklarına, belediyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verilen açıklamada, İstanbul'da yarından itibaren kar yağışının beklendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda, Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak),akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."

ALINAN TEDBİRLER

Kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün vatandaşların günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için alınan tedbirlerin uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, bu tedbirlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde, zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, özel araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın da mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı kullanmaları, bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları, trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları, acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının, görev mahalline en seri şekilde ulaşmaları için, sürücülerimizin emniyet şeritlerini kullanmamaları, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergahları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları; elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanmasında tedbirli ve dikkatli olunması, görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için site, apartman ve iş yeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin imkanlar ölçüsünde bina giriş ve çıkış yollarının kar ve buzdan temizlenmesini sağlamaları, ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, soba ile ısınan konutlarda baca temizliği ve sobaların yakılması konusunda tedbirli olunması, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir."

İhtiyaç halinde bütün vatandaşların, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) 0212 455 56 63 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını aramaları gerektiği belirtildi.

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