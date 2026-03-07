Canlı
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbulda bıçaklı saldırıda ölen öğretmene ilişkin soruşturmada iki müdür görevden uzaklaştırıldı | Son dakika haberleri

        İstanbulda bıçaklı saldırıda ölen öğretmene ilişkin soruşturmada iki müdür görevden uzaklaştırıldı

        İstanbul Çekmeköy'de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in görev yaptığı okulda hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı

        Giriş: 07.03.2026 - 16:21
        Fatma Nur öğretmenin ölümünde yeni gelişme

        İstanbul Çekmeköy'de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in görev yaptığı okulda hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

        Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Akhan ile Okul Müdürü Polat görevden uzaklaştırıldı.

        - Olay

        Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

        Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Edirnekapı'daki tarihi gezi, güneş saatleri ile vaktin tespiti

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Mimar Sinan'ın izini Edirnekapı'da sürerken güneş saatleri ile zamanın nasıl tespit edildiğini de anlatıyor

