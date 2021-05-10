İYİ Parti'nin 'parlamenter sistem' çalışması bitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaSon dakika: İYİ Parti'den 'İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışması
ABONE OL

İYİ Parti'den 'İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışması

İYİ Parti'nin yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığı "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışması bitti. Çalışmayı gerçekleştiren ekibin başında yer alan Hukuk Ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem Habertürk muhabiri Mahir Kılıç'a konuştu. Buna göre Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, seçim barajı yüzde 5'e indirilecek. Liyakat Kurumu kurulacak, bakanlar dışarıdan değil Meclis içinden seçilecek. Ayrıca yüksek yargı üyelerinin seçimi noktasında da Meclis'in etkinliği arttırılacak.

Son dakika: İYİ Parti'den 'İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışması
İYİ Parti'nin 'parlamenter sistem' çalışması bitti
0:00 / 0:00

İYİ Parti'nin "İyileştirilmiş Ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasını hazırlayan ekibin başındaki Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Bahadır Erdem, sistemin olmazsa olmazının "tarafsız cumhurbaşkanı" olduğunu söyledi.

Prof. Bahadır Erdem, "Hazırladığımız anayasa metni değil, ileride anayasa, kanunlar hazırlanırken hepsinin uyması gereken bir devlet sistemi önerisi, bir hukuk önerisi. Yaşayan dinamik bir sistem öneriyoruz. Bütün olarak iyileştirilmiş güçlendirilmiş, kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam tesis edildiği, erklerin hiçbirinin birbiri üzerinde vesayetinin bulunmadığı bir devlet sistemi öneriyoruz. Sistemin olmazsa olmazı tarafsız cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı taraflı olduğu zaman, vatandaşın devletin en üst makamına karşı gönül kırgınlığı oluyor. Parti başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı görevleri birbirine karışıyor" ifadelerini kullandı.

8-9 ANA İLKE VE 70 SAYFALIK ÇALIŞMA

İyileştirilmiş Ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisi için 8-9 ana ilkeden oluşan yaklaşık 70 sayfalık bir çalışma hazırladı İYİ Parti. O sisteme göre Meclis daha da güçlendirilecek. Özellikle yüksek yargı üyelerinin seçimi konusunda. Bu konuda daha fazla üye gönderilerek Meclis'in etkinliği arttırılacak.

YÜZDE 5'LİK SEÇİM BARAJI ÖNERİSİ

İYİ Parti'nin çalışmasına göre, seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülecek. Yüzde 5'lik barajın demokrasi ile yönetilen ülkelerde makul bir baraj olduğunu belirten Bahadır Erdem,kamuda liyakat vurgusu yaptı.

"Liyakat Kurumu" kurulacağını belirten İYİ Partili Erdem, "Liyakat kalmadı. Liyakat ayrı devlete sadakat ayrı bir şey karıştırmayalım. Devlet ayrı iktidar ayrı" dedi.

"CEO BAKAN İSTEMİYORUZ"

İYİ Parti'nin "İyileştirilmiş Ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasına göre bakanların parlamentodan seçileceğini belirten Bahadır Erdem, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sağlık, turizm, milli eğitim ve ticaret bakanlıklarına CEO bakanlar getirildi. Bunların milletin hayrını düşünmekten ziyade, kendi iştigal alanı olan şirketlerle alakalı yaptıkları çalışmaların zararını milletçe çekiyoruz. Dolayısıyla CEO'luktan bakan istemiyoruz" dedi.

26 MAYIS'TA AKŞENER AÇIKLAYACAK

İYİ Parti'nin hazırladığı çalışmanın 26 Mayıs Çarşamba günü Genel Başkan Meral Akşener tarafından açıklanması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SAPIK! Son dakika: Genç kızdan tacizcinin ailesine: "Oğlunuza sahip çıkın!"
GÜNDEMGenç kızdan tacizcinin ailesine: "Oğlunuza sahip ...
CİNAYET! Son dakika: Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
GÜNDEMTartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
CANİ... Son dakika: Kadın doktoru bıçakla öldürdü!
GÜNDEMKadın doktoru bıçakla öldürdü!
UÇACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika poyraz uyarısı! - Hava Durumu
GÜNDEMPoyraz etkisi!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda domuza çarpan otomobil devrildi: 1'i ağır 6 yaralı
GÜNDEMOtoyolda domuza çarpan otomobil devrildi: 6 yaralı
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları İstanbul'da protesto edildi
GÜNDEMİsrail'in saldırıları İstanbul'da protesto edildi
İzmir'de bariyerlere çarpan TIR'daki 2 kişi öldü
GÜNDEMKontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 2 ölü
Aksaray'da baraj gölüne giren 2 çocuğun cansız bedeni bulundu
GÜNDEMGölete giren 2 çocuğun cansız bedeni bulundu
Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan asker şehit oldu
GÜNDEMKastamonu'ya şehit ateşi düştü
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?