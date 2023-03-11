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İYİ Parti lideri Akşener'den İstanbul depremi uyarısı: Beka sorunu tavan yapar

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş deprem bölgesinde... Akşener İstanbul'da beklenen depreme dikkat çekerek, "Yine tedbir alınmazsa beka sorunu tavan yapar" dedi

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den İstanbul depremi uyarısı: Beka sorunu tavan yapar
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HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay'da açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, olası İstanbul depremine ilişkin önlem alınmasının çok önemli olduğun işaret ederek, "İstanbul'da afetin yaratacağı tahribat milletçe bize diz çöktürebilir" dedi. Akşener ise iktidara, "Bari depremde kutuplaştırmayın" diyerek seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesi Hatay'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da olası bir depremin yaratacağı yıkıma dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"En çok konuşulan konu 'Aman başkanım İstanbul deprem meselesi milli egemenlik sorunumuz demiştiniz. Biz sağlıklı biçimde süreci hazırlamazsak depremin İstanbul'da afetin yaratacağı tahribat milletçe bize diz çöktürebilir. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren deprem konusunda hassasiyet göstererek hazırlık yapmaya devam ettik. Bu yaşadığımız depremlerin öncesinde Aralık-Ocak ayında dahi İBB'ye kentsel dönüşümü hızlandırmak adına önerilerimiz vardı. Bir tanesi de o zaman reddedildi. Bir kez daha görüşülmek üzere süreci takip ediyoruz. Seferberlik planı açıkladık. Eylem planımızı sürdürüyoruz."

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN 'SU' AÇIKLAMASI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da kentteki son duruma ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Konteyner ve çadır konusunda bütün desteklere teşekkür ediyoruz. Ama gerçekten çadır, konteyner, tuvalet ve çamaşır makinesine ihtiyacımız var."

Hatay'daki su sıkıntısına dair de konuşan Savaş, şunları söyledi:

"Bir yanlış anlaşılma oldu. Çok yıkılmış ilçeler dışında şu an su sorunumuz yok. Çeşmeler yaparak sokaklara, ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. 209 mahallemizin sadece 35'inde su veremiyoruz."

"TEDBİR ALINMAZSA BEKA SORUNU TAVAN YAPAR"

Akşener, liyakatsizliğin deprem sürecini de olumsuz etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Afet Allah'tan gelmedir; doğru. Ama tedbirini alma görevi iktidardadır. Deprem sonrasında yaşananlar, beceriksizlik ürünü olarak ortaya çıktı. Yine tedbir alınmazsa beka sorunu tavan yapar."

Düşmanlaştırma çabalarının işe yaramadığını vurgulayan Akşener, "Depremin yaşandığı gün saat 08.00'de Erdoğan'ın bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak, muhalefet partilerini bir araya toplayıp fikirlerini alması ve yardım istemesi gerekirdi. Bari depremde kutuplaştırmayı bırakın" dedi.

"BECERİKSİZLİĞİN TAVAN YAPMASI..."

İktidarın süreci yönetemediğini vurgulayan Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Çok büyük afet, ancak iktidar eliyle bu ucube sistemin bir sonucu olarak 'asrın felaketi'ne dönüştürüldü. Afet Allah'tan gelmedir doğru. Ama onun tedbirini almak iktidardadır, bu ülkeyi yönetenlerdedir. Beceriksizliğin tavan yapması, Türkiye'nin tüm kurumlarının içinin boşaltılmış olması, devletin memuru devletin bürokratı olması gerekenlerin iktidar eliyle iktidarın il ve ilçe başkanı gibi çalıştırılmaya zorlanmaları sonucunda devlet dediğimiz kavramın ciddiyeti ortadan kalktı. Ciddiyetin ortadan kalkmasıyla liyakatsizliğin gündemde olması nedeniyle bu deprem sonrasında yaşananlar tamamen beceriksizliğin sonucu olarak ortaya çıktı."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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