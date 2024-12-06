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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

        İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir ihbara giden ve çıkan çatışmada ağır yaralanan 38 yaşındaki Mehmet Tozun 16 gün sonra şehit oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:22 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:22
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        Yaralanan polis memuru şehit oldu
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        İzmir’in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 3 polisten biri olan 38 yaşındaki Mehmet Tozun, bu sabah saatlerinde şehit oldu. 16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

        20 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilmişti.

        Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda başkomiser Furkan Hakan Aşkın, polis memuru İbrahim Gümüştekin ve polis memuru Mehmet Tozun yaralanmıştı.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 6'sı da tutuklandı.

        16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Meydana gelen olayda ağır yaralanan ve hastanede anestezi yoğun bakımda tedavisi süren Polis Memuru Mehmet Tozun (38), bu sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Tozun'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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