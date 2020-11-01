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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM: İzmir Adliyesi'ndeki hasar görüntülendi! - Haberler
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Son dakika haberler... Facianın izleri adliye binasında!

İzmir'deki depremde adliye binası da büyük hasar gördü. Adliye binasından çekilen fotoğraflarda da facianın boyutu gözler önüne serildi. Bugün, hasar gören adliye binası önünde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, duruşmaların ve yargılamaların deprem nedeniyle ertelenmesi yönünde tavsiye kararı alındığını duyurdu

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM: İzmir Adliyesi'ndeki hasar görüntülendi! - Haberler
İzmir Adliyesi'ndeki hasar görüntülendi!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde İzmir Adliyesi de hasar gördü. Adliye binasından çekilen fotoğraflarda da facianın boyutu gözler önüne serildi.

Bugün tahliye edilen adliye binasını inceleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, önemli açıklamalar yaptı. Depremle ilgili soruşturmalara değinen Bakan Gül, "Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi" dedi.

14 FOTO

İzmir Adliyesi'ndeki hasar görüntülendi! - Haberi Paylaş

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İzmir Adliyesi'nden korkutan görüntüler!

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Bakan Gül ayrıca, duruşmaların ve yargılamaların deprem nedeniyle ertelenmesi yönünde tavsiye kararı alındığını bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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