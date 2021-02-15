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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA İzmir'de korkunç cinayet! Boğazı kesildi... - Haberler
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Son dakika haberler... Boğazı kesik halde ölü bulunan kadının oğlu gözaltına alındı

İzmir'de korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Konak ilçesinde yaşayan Sibel A. (46),evinde boğazı kesik halde ölü bulundu. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılırken, polis, Sibel A.'nın olay anında evde olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen oğlu Oğuz A.'yı (22) gözaltına aldı

SON DAKİKA İzmir'de korkunç cinayet! Boğazı kesildi... - Haberler
İzmir'de şüpheli ölüm!
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DHA

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Oğuz A., bir fabrikada işçi olarak çalışıp, 3 ay önce emekli olan annesi Sibel A.'yı evde boğazı kesik halde bulduğunu iddia ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Sibel A.'yı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan Sibel A., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından sokağa çıkan ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Oğuz A., 'Anne' diye feryat ederek, "Kafam güzel değil. Ben benden gitmişim" diye bağırdı.

Daha önce karıştığı bir kavga nedeniyle girdiği cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen Oğuz A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sibel A.'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığını bildirdi.

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