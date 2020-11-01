Buse Hasyılmaz'dan sevindiren haber 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Koca, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirlinin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak" dedi.

Enkaz altında iken Tarım ve Orman Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde 'Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım' diyerek depremin simge isimlerinden olan Buse Hasyılmaz sağlığına kavuşuyor.

Enkaz altında iken Tarım ve Orman Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde 'Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım' diyerek depremin simge isimlerinden olan Buse 9,5 saat çalışmanın ardından enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

Ekiplerin sedye ile çıkardığı Buse'nin ilk sorusu 'Annem nerede' demek oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Buse hastaneye sevk edilmişti.